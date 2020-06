Il lago di Lugano cambia colore e diventa come un quadro d’autore

Il lago di Lugano in questi giorni diventa un quadro d’autore. La fioritura delle alghe da qualche giorno colora di verde lo specchio di acqua trasformandolo in una vastissima distesa color verde rame che attira l’attenzione di visitatori e fotografi. In questo periodo, in cui la natura ha preso il sopravvento si assiste a una fioritura delle alghe che danno tonalità uniche a tutto il bacino.

Le immagini sono state scattate da Aerial E-Motion Studio gentilmente donate all’Autorità di Bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla.

