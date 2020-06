Le entra un calabrone in auto a Cadrezzate e dallo spavento sbanda e si ribalta

La donna si trovava a bordo della sua auto quando un calabrone è entrato nell’abitacolo. È cominciata così la catena di eventi che hanno portato una donna sull’ottantina a ribaltarsi a bordo della propria auto lungo la via Matteotti a Cadrezzate con Osmate.

Quando l’insetto è entrato dal finestrino la donna, allergica alle punture, si è spaventata e ha sbandato con l’auto andando ad urtare contro un muretto che ha provocato il ribaltamento.

Nonostante l’impatto la donna non è rimasta ferita ed è riuscita ad alzarsi con le sue gambe. Le hanno prestato i primi soccorsi, ma non è stata ricoverata. Sul posto i vigili del fuoco hanno riportato l’auto sulle quattro ruote e messo in sicurezza la strada.