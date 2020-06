Luino, il ponte sul Tresa riaprirà alle 16

«A seguito del sopralluogo effettuato poco fa con ANAS, ci è stato comunicato che il ponte sulla Ss394 verrà riaperto al traffico intorno alle ore 16».

La comunicazione arriva da poco passate le 12.30 proprio dal pinte sul fiume Tresa che sarà riaperto nel pomeriggio a seguito di un sopralluogo avvenuto in mattinata.

Per Germignaga era presente il sindaco Fazio e il vice Borin, per Luino il vice sindaco Casali, e i consiglieri Sgarbi e Frulli, più personale tecnico.

Sui contenuti dell’incontro sembra che anche Anas sia d’accordo alla richiesta di convocazione di un tavolo alla prefettura che coinvolga tutti i soggetti interessati per chiarire la situazione e definire le priorità su cui intervenire.

«Abbiamo fatto presente due questioni: una sulla “questione comunicazione“ cioè la situazione di valutazione del rischio e la decisione sulla chiusura in caso di maltempo. Sul versante della manutenzione ordinaria c’è stata poi una disponibilità a fare una valutazione in tempi rapidi per un intervento», ha commentato a caldo il sindaco Marco Fazio.

Solo ieri sera, mercoledì, la vicenda del ponte ha animato il consiglio comunale di Luino.

E proprio il vice sindaco di Luino Alessandro Casali, presente al sopralluogo, interviene sul punto: «Siamo di fronte a un tema fondamentale, una problematica di un ponte chiuso due volte in sei mesi, isolando interi quartieri ed attività commerciali. Ci siamo lasciati nel voler programmare un tavolo politico in prefettura anche con Anas , Provincia e Regione. È da programmare una nuova struttura»