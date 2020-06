Lutto a Palazzo Gilardoni, dipendente muore dopo un malore

Una dipendente del Comune di Busto Arsizio, Gabriella Marullo di 59 anni, è deceduta nella serata di ieri (giovedì) a seguito di un malore che l’ha colpita nella tarda mattinata mentre era al lavoro nell’ufficio del segretario comunale.

La donna, che lavorava da molti anni a Palazzo Gilardoni, si è sentita male e si è accasciata a terra poco dopo le 11. Subito è stata soccorsa dai colleghi che lavorano con lei e, poco dopo, dal personale paramedico a bordo di un’ambulanza. La situazione è precipitata qualche minuto dopo e si è reso necessario l’intervento del personale specializzato dell’automedica. Trasportata all’ospedale di Legnano è stata ricoverata in terapia intensiva ma attorno alle 22 è stato constatato il decesso.

La vicenda ha creato grande sgomento e commozione tra le centinaia di dipendenti comunali e per tutto il giorno il sindaco Emanuele Antonelli è rimasto in contatto con la famiglia per seguire l’evoluzione della vicenda.

Di seguito il messaggio di cordoglio del primo cittadino, a nome dell’amministrazione comunale e della città, ai familiari: «Ancora increduli, vi stringiamo in un abbraccio affettuoso nel ricordo della cara Gabriella, che fino all’ultimo istante ha operato con impegno e professionalità per la nostra Città. Ci mancheranno il suo sorriso gentile, la sua costante disponibilità, la sua presenza elegante e discreta. Il sindaco Emanuele Antonelli e la giunta, a nome dell’intera Amministrazione comunale».