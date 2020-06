Massafra (Uil) saluta Umberto Colombo

Il segretario della Uil provinciale, Antonio Massafra, ha inviato un messaggio di saluto a Umberto Colombo passato alla Cgil di Como. Un segnale chiaro del sentimento di unitarietà che ha legato i tre segretari confederali in questi ultimi dieci anni. A onor del vero una tradizione di buone relazioni sindacali che è un pò tutta varesina. (nella foto in primo piano Umberto Colombo e Antonio Massafra)

«Un caloroso augurio di buon lavoro presso la Camera del Lavoro di Como a Umberto Colombo, sindacalista di alto spessore, con grandi capacità umane tecniche e politiche. Con Umberto è stato possibile affrontare tutti i temi del lavoro e del sociale, senza mai ricercare i punti che ci dividevano, ma guardando oltre, guardando al vero bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dei cittadini più deboli. Ai tanti tavoli istituzionali bastava che ci guardassimo negli occhi, per capire in quale direzione andare. Abbiamo vissuto insieme tantissimi momenti pieni di soddisfazioni, manifestazioni, scioperi, assemblee, riunioni di segreteria, mettendo in primo piano l’unità d’azione del sindacato confederale; anche nei mesi più bui dell’emergenza dovuta al coronavirus, insieme siamo riusciti ad affrontare unitariamente le difficoltà aziendali e sociali, denunciando la cattiva gestione delle R.S.A. Un augurio di buon lavoro alla neo Segretaria Generale della CGIL di Varese, Stefania Filetti, confidando nelle sue capacità e nella sua preparazione, per continuare quel percorso di sindacato Confederale che unitariamente affronta le difficoltà quotidiane».

Il segretario Generale CST UIL Varese

Antonio Massafra