Il mio è un paese speciale dove incontri la felicità

Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito la storia di Erica.

C’è un posto a Bisuschio in cui chi vive sta bene, ci si sveglia al mattino sentendo il verso del cuculo e ci si addormenta la sera con il frinire dei grilli…

C’è un posto a Bisuschio dove il tempo sembra essersi fermato da un po’ ormai: il tempo scandito dagli innumerevoli impegni frenetici ha lasciato spazio a un ritmo più lento nel quale si riesce finalmente ad assaporare lo scandire della giornata secondo i ritmi personali…

C’è un posto a Bisuschio nel quale si è imparato ad apprezzare di più le piccole cose quotidiane e i piccoli gesti d’amore, nel quale si è imparato a conoscersi veramente e a rispettare di più chi ci sta accanto…

C’è un posto a Bisuschio dove se passi per strada senti cantare, saltare e giocare e in alcuni momenti puoi anche sentire il giardino trasformarsi in uno stadio di calcio…

C’è un posto a Bisuschio dove le persone non sentono il desiderio di evadere, anche ora che è possibile uscire perché semplicemente stanno bene dove sono…

C’è un posto a Bisuschio in cui le persone sembrano vivere in una fiaba: dove da poco regna una principessa insieme ai suoi sei cavalieri e dove si combatte per gioco e si fa amicizia per davvero…

C’è un posto a Bisuschio…che è un’isola felice…

Erica Bissoni, Bisuschio