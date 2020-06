Pierfrancesco Buchi premiato per l’impegno nel campo della solidarietà

Dopo essere stato scelto con l’assegnazione del premio “TOYP 2020 provincia di Varese” lo scorso marzo da JCI come buon esempio per i giovani varesini nel mondo del volontariato, il luinese Pierfrancesco Buchi, già nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018 dal Presidente Mattarella e dopo aver ricevuto il Sole d’Oro nel 2019 dal Cesvov della provincia di Varese, è stato selezionato con altri 4 coetanei in tutta Italia per il riconoscimento nazionale “TOYP Italy 2020”.

Cinque under40, scelti tra i giovani talenti di tutte le provincie d’Italia da JCI per rappresentare un modello da seguire ed una scommessa per il futuro dei propri territori. I cinque premiati nazionali si riferiscono a cinque categorie specifiche a cui appartengono e al contesto in cui si sono distinti: Business, Ricerca, Crescita personale, Cultura e Volontariato.

JCI (Junior Chamber International) è la più grande organizzazione a livello mondiale composta da giovani imprenditori, professionisti, semplici cittadini attivi nelle proprie comunità. Ogni anno sia a livello provinciale che nazionale JCI seleziona giovani talenti che abbiano contribuito all’avanzamento della propria Comunità, assicurando opportunità ai giovani di sviluppare le caratteristiche di leadership, responsabilità sociale, imprenditorialità e fratellanza necessarie a creare positivi cambiamenti.

Soddisfazione dagli ambienti di Croce Rossa per questo prestigioso traguardo.

“Questo importante riconoscimento al nostro Presidente è la conferma di quanto la nostra Associazione plasmi modelli da seguire per impegno, passione e capacità nel trovare sempre soluzioni ai problemi. Tutto ciò che facciamo e tutti i risultati ottenuti dai nostri volontari, di ogni ordine e grado, sono sempre frutto di un lavoro di squadra, con una buona guida”. Commenta Elisabetta Farina, vice Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli.

“Un premio nazionale che condivido con tutti coloro che negli ultimi 20 anni sono stati al mio fianco nell’impegno per una Luino ed una Comunità territoriale, più attenta ai bisogni delle vulnerabilità e in cui l’associazionismo fosse centrale”. Il commento di Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli e premio TOYP Italia 2020 nel Volontariato.