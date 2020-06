Razzismo, Migros ritira i “moretti” dai supermercati

Non ci saranno più moretti in vendita alla Migros, ma potrete continuare a degustare i kiss. L’azienda svizzera ha infatti deciso di ritirare il prodotto che si chiama Mohrenköpfe e lo ha annunciato con un tweet

Abbiamo deciso di rimuovere il prodotto dalla gamma. L’attuale dibattito qui ci ha spinto a rivalutare la situazione. Siamo consapevoli che questa decisione porterà anche a discussioni.

L’annuncio di Migros arriva in risposta ad un tweet (poi rimosso) di un utente che poneva l’attenzione su un termine considerato razzista. “Il nome del prodotto ha una connotazione estremamente razzista e non politicamente corretta” era scritto nel tweet, secondo quanto riportato da alcuni giornali

Ma attenzione: il gustoso dolce con una base di wafer e una mousse avvolta in cioccolato croccante non sparirà. Migros in successivi tweet ha precisato che la decisione riguarda solo un produttore specifico -Dubler- che chiama i suoi prodotti ancora con il nome originale. Secondo l’azienda i prodotti in questione erano in vendita in solo due supermercati di Zurigo.

“Non è il nostro prodotto, quindi non possiamo semplicemente rinominarlo. Questa è la responsabilità del produttore” ha puntualizzato poi l’azienda in altri tweet. Una questione di semantica -tutta discussa in tedesco- dal momento che in diverse risposte Migros ha inviato il link per acquistare i kiss nel suo store online.

Curiosamente, però, nella versione in italiano del sito gli stessi kiss sono in vendita in una sezione che si chiama ancora “Moretti”.