Resta chiusa la provinciale che collega Laveno a Castelveccana

Rimane chiusa anche per la giornata di oggi la provinciale Sp69, appena fuori l’abitato di Laveno, in direzione di Castelveccana – Luino.

L’interruzione del traffico sul tratto stradale è stato necessario dopo la frana di domenica che ha portato sulle carreggiate terra, sassi e vegetazione. Come spiega la Protezione Civile, prima di riaprire la carreggiata è necessario ripristinare la carreggiata e rimuovere il materiale franoso.

I lavori verranno eseguiti dai tecnici della Provincia di Varese che spiegano che sul versante si è verificato il distacco di diversi metri cubi di materiale, per la maggior parte bloccato dalle reti paramassi. Alcuni sassi sono però finiti sulla provinciale. Il timore è che potrebbero verificarsi altri smottamenti quindi il tratto interessato resterà chiuso alla circolazione sino alla sua messa in sicurezza.

Per le abitazioni vicine e non direttamente interessate al movimento franoso, non ci sarebbe pericolo e pertanto non si è proceduto alla loro evacuazione. Per la riapertura prevista per domani, la Protezione Civile spiega che gioca un ruolo importante il maltempo di queste ore.

In caso di segnalazioni per allagamenti è possibile contattare il numero 0332-628091 e solo in caso di emergenze al 335.264874.