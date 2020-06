Ripulita da alberi e rifiuti la grande area di cantiere del sottopasso di Sant’Anna

Mentre tutti puntano lo sguardo sugli alberi tagliati in largo Giardino per fare spazio ad una rotonda, a poche decine di metri è stato raso al suolo un pezzo di bosco tra la ferrovia e i capannoni per fare spazio al sottopasso di Sant’Anna che collegherà il quartiere con la Statale del Sempione.

L’area boschiva, certamente di scarso pregio essendo abbandonata a se stessa e agli scaricatori abusivi di rifiuti, è stata completamente spianata dalle ruspe che stanno preparando il terreno per realizzare lo scavo che passerà sotto la ferrovia.

Dalla pulizia dell’area sono emerse alcune tonnellate di rifiuti che sono stati ammassati in grossi mucchi. Spiccano mobili, frigoriferi, pneumatici, plastica di ogni genere a testimonianza di uno scarso senso di civiltà che non smette mai di stupire.

Il progetto del sottopasso