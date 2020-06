Tra Sacro e Sacro Monte riparte dalla Speranza

Saranno i migliori rappresentanti del teatro varesino i protagonisti di Tra Sacro e Sacro monte 2020. Sono loro il simbolo della Speranza: di ritornare alla normalità, lavorare, fare cultura e farla nel territorio.

E la Speranza è il tema dell’undicesima edizione del festival ideato e diretto da Andrea Chiodi e che, in maniera per nulla scontata, si svolgerà come sempre sulla terrazza del Mosè, tutti i giovedì sera di luglio.

Dal 2 al 30 luglio, sono sei in tutto gli appuntamenti del festival teatrale con i quali si intende contribuire alla ripartenza della grande impresa culturale varesina: un Festival realizzato dall’Associazione Tra Sacro e Sacromonte in partenariato con Comune di Varese, Camera di Commercio, Fondazione Paolo VI, Fondazione Comunitaria del Varesotto, con la proficua collaborazione tra le varie realtà del territorio, pubbliche e private.

«Un appuntamento non scontato, ma che volevamo fosse un segno, dopo i mesi travagliati appena passati. Cosi abbiamo fatto montagne di videoriunioni per valutare la effettiva fattibilità del festival, e alla finesiamo arrivati a prendere questa decisione – spiega Andrea Chiodi, direttore artistico del festival – Perchè è arrivato il momento di guardare nettamente al futuro, di nutrire una speranza nuova, di essere portatori di speranza. È questo che ci interessa essere in questa difficile e nuova edizione: e per questo siamo partiti dai colleghi varesini, protagonisti di queste riunioni. Siamo voluti partire dalla speranza intesa come motore capace di portare un po’ di consolazione e uno sguardo baldanzoso verso ciò che verrà, attraverso la bellezza dell’arte dal vivo e dell’incontro tra spettatori e artisti. Credo che oggi più che mai il compito delle istituzioni culturali sia di sostenere gli artisti e dare nuove occasioni di rilancio a tutto il comparto della cultura».

Dalla Terrazza del Mosè daranno dunque voce a testi di speranza Giancarlo Ratti e Sarah Collu, Alice Pavan, Angela Dematté, Antonello Cassinotti e Dario Villa, Francesca Lombardi Mazzulli, Francesca Porrini ed Elena Rivoltini, Stefano Beghi, Paola Manfredi, Ferdinando Baroffio, Chiara Nicora.

«Il ritorno di Tra Sacro e Sacro Monte – ha spiegato il sindaco di Varese, Davide Galimberti – coniuga la bellezza del nostro territorio a quella della grande arte. Poter tornare a riabbracciare entrambe, dopo questi mesi difficili, è per tutti i varesini motivo di grande soddisfazione. Come Amministrazione non possiamo che sostenere tutte le iniziative che, al pari di questa, segnano un nuovo inizio. Soprattutto per gli artisti del territorio, su cui quest’anno si è scelto di puntare: perchè il sostegno alla cultura, al di là del lato finanziario è dare una mano a riprendere presto l’attività. Per questo abbiamo fatto di tutto per sostenerla, quando ci siamo resi conto della sua fattibilità».

Il tavolo della presentazione, a cui erano seduti il sindaco Galimberti, il direttore artistico Andrea Chiodi, il presidente dell’associazione tra sacro e sacro monte Bottinelli, monsignor Luigi Panighetti

«Che la riflessione di Tra Sacro e Sacro Monte 2020 si basi sul concetto di speranza è oggi più che mai significativo – ha sottolineato il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti – Quello della Speranza è un tema di cui abbiamo bisogno molto. Arriviamo da un momento difficile, duro: il rischio è che i nostri occhi siano orientati all’immediato rischiando di dimenticare che l’immediato deve essere guardato attraverso un oltre, che ci permette di volare piu alto».

LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA

COME PARTECIPARE

Per la prima volta nella vita del festival gli spettacoli saranno gratuiti, ma rigorosamente su prenotazione, a causa delle normative Covid.

La prenotazione si può fare sul sito (max due persone per prenotazione) e si apre da questo pomeriggio. La funicolare non sarà aperta, ma ci sarà servizio di navetta sia del comune sia delle autolinee Morandi tour: in quest’ultimo caso la prenotazione delal navetta varrà come prenotazione anche del posto.

IL PROGRAMMA COMPLETO