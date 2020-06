Si è spento il professor Giulio Lanzavecchia, primo preside di Scienze dell’Insubria

Si è spento a 91 anni a Milano Giulio Lanzavecchia, primo professore emerito dell’Università dell’Insubria di Varese. Era stato tra i padri fondatori dell’ateneo varesino rimanendo alla guida della facoltà di Scienze sino al 2000.

Era arrivato a Varese dall’Università di Milano appena dopo aver realizzato le due “torri biologiche di via Celoria, e arrivò con il progetto della sede della Facoltà in via Durant.

Collaborò con il professor Renzo Dionigi a cui era stato affidato l’incarico di far nascere la nuova realtà accademica dove sarebbero confluiti tutti i percorsi universitari gemmati dagli atenei di Milano e Pavia.

Giulio Lanzavecchia, professore di anatomia comparata e citologia, venne eletto preside di facoltà dai suoi docenti, tra cui Paolo Valvassori che gli successe. Proseguì anche dopo la pensione la sua opera divulgatrice e tenne lezioni sulla teoria dell’evoluzione di Darwin: « Persone decisa, concreta e molto spassosa, fu un vero motore negli anni della realizzazione dell’ateneo» ha commentato il professor Dionigi.

Per i festeggiamenti dei 20 anni dell’Università dell’Insubria, il professor Valvassori, ricordando gli anni preparatori, aveva commentato: « Arrivò anche il professor Lanzavecchia che diede un’impronta precisa: io e lui gestimmo la nascita della Facoltà di Scienze dell’Insubria. Il grande fervore che ci animava si è andato un po’ perdendo nel corso degli anni. Uno spirito pionieristico che è difficile raccontare a chi non l’ha vissuto».