Il sole ha le ore contate: “Sarà un weekend di forti temporali”

Non rimarrà molto il sole che dopo le piogge di giovedì in queste ore sta illuminando i nostri cieli. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un nuovo bollettino per annunciare il ritorno di una perturbazione che ci terrà compagnia per buona parte del weekend.

“Per la giornata di venerdì 5 permane un flusso occidentale con locale residua instabilità, anche a carattere temporalesco, in particolare sulla fascia prealpina -si legge nella nota-. Nel pomeriggio sono previsti rovesci sparsi o isolati temporali intermittenti, prevalentemente di debole o moderata intensità, più probabili sulle Prealpi centro-orientali”.

Situazione che cambierà radicalmente sabato con un “flusso occidentale umido in gruaduale rotazione da Sud-Ovest” e che porterà “possibili rovesci sparsi o isolati temporali già da mattino, di debole o moderata intensità e di breve durata”. Poi dal tardo pomeriggio “media probabilità di temporali forti a partire da Sud sulla pianura (e in misura minore sull’Appennino), ad interessare successivamente la fascia prealpina e parte delle Alpi Occidentali“.

Al momento è stata quindi emessa una criticità di livello giallo (ordinaria) per tutta la fascia centrale della Lombardia a partire dal tardo pomeriggio di sabato ma che nelle prossime ore potrebbe diventare più seria. “Secondo gli attuali scenari di previsione meteorologica -spiega il Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali- vi è una relativa incertezza sulla localizzazione delle aree più interessate: possibile uno scenario con i fenomeni più intensi in serata sul Nordovest, altresì possibile un altro scenario che indica l’inizio dei temporali nel tardo pomeriggio sulla pianura centrale in successivo spostamento verso le Prealpi centro-orientali”.

In ogni caso domenica 7 scordatevi le passeggiate: “Previsto un flusso sud-occidentale perturbato per tutta la giornata, con fenomeni temporaleschi di moderata o forte intensità, in particolare su pianura e Prealpi. Vento in generale rinforzo da Sud”.