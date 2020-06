Sospensione idrica alla Rogorella per un guasto Enel

Lereti, società di distribuzione del gruppo Acsm Agam, comunica che, oggi, martedì 30 giugno, a causa di un guasto Enel, è stata interrotta la fornitura elettrica presso il serbatoio del Comune di Bodio Lomnago, con conseguente blocco dell’impianto di pressurizzazione (autoclavi) a servizio delle utenze della località “Rogorella” .

Per tale motivo è sospesa l’erogazione idrica presso le utenze di: Via Del Bacino – Via dei Castagni – Via Dei Frassini. Secondo le indicazioni ricevute da Enel, il guasto dovrebbe essere riparato entro le 13.30.