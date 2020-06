Stazione internazionale: “Degrado anche nel sottopasso”

Bagni di nuovo agibili in stazione dopo le pubbliche denunce e il dibattito maturato in consiglio comunale seguito alle segnalazioni della minoranza: già venerdì come conferma l’assessore Alessandra Miglio, sono stati completati gli allacci ed è tornata l’acqua.

Ma sui social l’amarezza per non poter fruire appieno del decoro dovuto a un immobile d’epoca che funge di fatto ancora oggi da collegamento fra due Paesi è più che palpabile.

E quindi oltre a doglianze e commenti spuntano anche segnalazioni dei lettori come quella legata allo stato dei muri del sottopasso ferroviario.

“Oltre ai bagni c’è anche il discorso del sottopassaggio che è indecente… oltre allo sporco (deiezioni di piccioni, mozziconi ecc) le scritte volgari a caratteri cubitali con tanto di bestemmia per non farsi mancare nulla! Considerando che i treni da Gallarate arrivano al binario3 e bisogna usare il sottopasso, un bel biglietto da visita!“, scrivono sui gruppi locali alcuni commentatori (vedi particolare della foto).

Anche su questo tema sempre l’assessore Aessandra Miglio specifica che «più di una volta i muri sono stati ripuliti, e ci aspettiamo che questo avvenga anche stavolta».