Il Team Camacho cresce e punta all’Internazionale IBF con Esposito

Il blocco di tutto lo sport a causa del coronavirus è arrivato pochi giorni prima che si disputasse l’incontro di pugilato forse più atteso per i tifosi varesini, quello per il titolo Internazionale IBF programmato a Milano tra l’italo-rumeno Maxim Prodan e il nostro Michele Esposito, esperto peso welter di Daverio alla ricerca di un successo di primissimo piano per innalzare il livello di una carriera già decisamente positiva.

Un incontro che si farà, non appena tutta la macchina del pugilato potrà riprendere secondo le direttive scelte per contenere il contagio: difficile prevedere oggi una data precisa ma presumibilmente potrebbe essere collocato verso la fine dell’estate. In attesa di notizie più certe sul calendario, però, il team di Esposito ha ripreso da tempo il lavoro, seppur con alcune limitazioni: «Dal 4 maggio i pugili professionisti sono operativi in palestra mentre nel periodo precedente avevano svolto un programma di lavoro casalingo» spiega Giuseppe Facente, allenatore dell’ex campione d’Italia e a capo del Boxe Team Camacho di Gavirate, la “casa” scelta dall’atlete daveriese per dare l’assalto alla corona IBF.

«Per il momento stiamo lavorando a fondo sulla preparazione fisica e tecnica, visto che non sono ancora possibili gli allenamenti di contatto, quelli con gli sparring partner – spiega Facente – Michele sta bene dal punto di vista atletico ed è già mentalmente concentrato sull’incontro con Prodan: ha grandi potenzialità e in carriera ha perso solo in poche occasioni contro dei veri campioni. Prodan è certamente un ottimo pugile: mi attendo un incontro da scintille e da vivere con il fiato sospeso. Ma noi ci andremo per vincere».

Se Esposito è l’uomo di punta della palestra di Gavirate, ci sono però altri atleti che meritano attenzione a partire da Edoardo Lozza, peso supergallo che ha esordito a ottobre tra i “pro” con una vittoria convincente. Lozza è stato iscritto al Trofeo delle Cinture organizzato dalla WBC e supportato dalla federazione: un appuntamento considerato importante per pugili da poco passati tra i professionisti che possono così mettersi in mostra. Lo scorso anno, ad esempio, il binaghese dei Panthers Stefano Lucca arrivò sino alla finale di Roma nella categoria dei Superwelter.

«Anche su Lozza abbiamo ottime aspettative – spiega ancora Facente – come su tutta la squadra. In questi mesi stiamo strutturando il team sia dal punto di vista organizzativo sia da quello sportivo: con me c’è anche il preparatore fisico Arcangelo Romano e a livello di atleti abbiamo tesserato anche altri due nomi interessanti. Si tratta di Andrea Crepaldi, rientrato in Italia dopo un’esperienza a New York e di Liam Dedè, altro pugile che aveva militato nei Panthers e che era inattivo da qualche tempo. Avranno modo di mettersi in mostra anch’essi».