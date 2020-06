Terra e Laghi, si parte con Giulietta e Romeo

Slittato di un mese, Terra e Laghi, Festival internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina, inizia l’ 1 luglio h 21 dalla Piazza del Municipio di Cadegliano con lo spettacolo storico di Teatro Blu “Giulietta e Romeo” in cui Silvia Priori e Roberto Gerbolès narreranno la più bella storia d’amore mai raccontata.

Lo spettacolo, presentato nel 2016 a Bozar di Bruxelles per le delegazioni europee, vanta più di 350 repliche in tutta Europa e oggi i due artisti lo vogliono dedicare ad una platea speciale, alla platea in cui saranno seduti coloro che questa pandemia ha fatto scomparire.

Questa XIV edizione sarà dunque la celebrazione dell’amore verso le anime che ci vegliano e anche verso la terra che continua con grande pazienza ad ospitarci.

Un’edizione speciale che vuole essere il coronamento di un lavoro trentennale che affonda le sue radici in una concezione di cultura e teatro come mezzo di coesione sociale, come cura, come unione, come nutrimento, come risposta.

GIULIETTA e ROMEO

Di e con: Silvia Priori e Roberto Gerbolés

mercoledì 1 luglio h 21.00

Cadegliano – Viconago (VA)

PIAZZA DEL MUNICIPIO

In caso di Pioggia: Sala Consiliare