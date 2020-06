Terzo weekend di pulizia delle strade: continua la camminata ecologica a Rescaldina

Domenica 14 giugno il Gruppo Camminata Ecologica Rescaldina è uscito per il terzo weekend, questa volta in via XI settembre 2001. Si tratta di un gruppo che nasce grazie al progetto di cittadinanza attiva istituita dal comune di Rescaldina.

Galleria fotografica camminata ecologica rescaldina 4 di 4

In questa occasione, i volontari Alex Carsetti, Noemi Bolis e Davide Freguglia si sono occupati della pulizia di via XI settembre 2001. «In meno di 200 metri – hanno dichiarato i tre – abbiamo raccolto 5 sacchi di misto, 1 cartellone pubblicitario di un autolavaggio, 1 secchio di vernice interrato che molto probabilmente veniva usato come trappola per animali. Inoltre sono stati rinvenuti due blocchi di cemento usati come base per i cartelli stradali e alcuni frammenti di sanitari in ceramica».

«Alcuni proprietari dei terreni limitrofi ci hanno segnalato personalmente la situazione di degrado che colpisce i sentieri sterrati della zona, facenti parte del Bosco del Rugareto. Ricordiamo che tutti i cittadini interessati possono entrare a far parte del gruppo semplicemente compilando il modulo “iscriviti al progetto”, disponibile sul sito gcerescaldina.altervista.org. È stato creato anche un gruppo Facebook (Gruppo Camminata Ecologica – Rescaldina) dove si può seguire l’operato dei volontari oppure tenersi aggiornati sugli eventi organizzati. Una semplice camminata può diventare un’utile attività non solo per se stessi, ma anche per l’ambiente».