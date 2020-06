Test sierologici: la percentuale di sanitari positivi è del 7%

Tra mercoledì 17 e martedì 23 giugno sono stati effettuati 1.181 test sierologici.

735 sono gli operatori sanitari che si sono sottoposti a indagine, mentre l’adesione da parte di operatori della Pubblica Amministrazione e volontari si attesta complessivamente su oltre 400 soggetti.

Risulta ormai del tutto marginale, in termini quantitativi, il filone dei soggetti quarantenati a domicilio a cui viene proposto il test.

Gli esiti del test confermano la tendenza: Tra gli operatori sanitari è intorno al 7 %, mentre nel gruppo “Inviti ATS + aggregati altri” è al 31,1%.

Su un totale di 14.157 test effettuati sono stati resi noti 13.019 esiti con 1.386 positivi, 303 dubbi e 11.330 negativi.

I tamponi eseguiti, al 22 giugno 2020, risultano 101.646, di cui 1.002 eseguiti a domicilio e i restanti presso le postazioni tende in modalità drive- through.

Sono stati registrati complessivamente 9.790 esiti positivi, 87.705 negativi e 3.226 debolmente positivi. Il dato riferito alla popolazione residente sul territorio di ATS Insubria, 1.472.796 abitanti, evidenzia che il numero di soggetti “tamponati” è pari a 47 per mille abitanti.

Rimane massima l’attenzione per l’individuazione e la circoscrizione di eventuali microfocolai che dovessero evidenziarsi, mentre si ribadisce la necessità che i cittadini si attengano, con il

necessario rigore, alle misure comportamentali di prevenzione: distanziamento sociale, uso di mascherine e sanificazione degli ambienti.