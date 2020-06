Test sierologici: positivo il 9% dei sanitari della Sette Laghi

È circa del 9% la quota dei dipendenti dell’azienda ospedaliera Sette Laghi che ha evidenziato gli anticorpi con il test sierologico. Un risultato definito buono dal sindacato vista la grave pressione sostenuta dai dipendenti negli scorsi mesi.

Gli operatori sanitari che si sono sottoposti al test sono stati 1.252 nell’ultima settimana. In totale sono stati testati quasi 9.000 lavoratori

Prosegue anche l’attività di indagine su pazienti invitati dall’Autorità sanitaria al termine dell’isolamento fiduciario. Le convocazioni sono in flessione a causa dell’esaurimento dei soggetti in fase conclusiva della quarantena domiciliare.

Nell’ultima settimana, sono stati seguiti in tutto 10.086 e sono stati processati e comunicati i risultati a 9.147 soggetti.

Sul totale degli esiti noti si riscontrano 1.010 positivi (11%), 7.928 esiti negativi (86,7%) e 209 esiti dubbi (2,3%).

I casi di positività si riscontrano soprattutto sui cittadini in isolamento fiduciario: dei 1.046 convocati, i positivi sono 439, i negativi 555 e gli esiti dubbi 52, mentre nel gruppo “operatori sanitari”, i positivi risultano essere 571, i negativi 7.373 e gli esiti dubbi 157.