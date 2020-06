Torna il problema delle puzze tra Fagnano Olona e Cassano Magnago

Odore nauseabondo, simile allo zolfo. Aria irrespirabile che con il caldo di questi giorni è ancora più pesante. La zona interessata dalle puzze è sempre la stessa, quella compresa tra Cassano Magnago, al confine con Bolladello di Cairate, e Fagnano Olona nella zona delle Fornaci.

La zona, già in passato, è stata al centro di problemi di questo tipo e i residenti presentarono una denuncia all Arpa ma a distanza di poco è tornato tutto come prima. Non lontano da questi centri abitati ci sono ditte di candeggio, materie plastiche e una cartiera (osservata speciale da diversi anni). Verso sera l’odore si fa pungente ed è difficile tenere le finestre aperte.

Il sindaco Elena Catelli, avvisata del problema, si sta muovendo sin da questa mattina (lunedì) con i tecnici comunali: «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e stiamo verificando il problema con i nostri tecnici e nel pomeriggio conto di poter parlare con le aziende indicate».

Avviata anche una petizione sul portale Change.org dove è possibile firmare per chiedere al sindaco un intervento risolutivo. https://www.change.org/p/maria-elena-catelli-aria-pulita-per-fagnano-olona-f0830d58-2676-4258-b4ea-563a5c465baa