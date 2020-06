Treni, guasto a Sesto San Giovanni, ritardi

Un guasto agli impianti di Sesto San Giovanni sta causando ritardi in mattinata su diverse line Trenord.

Per seguire la situazione in tempi reale è possibile servirsi dell’apposito link messo a disposizione dall’azienda.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria nei pressi di SESTO S.GIOVANNI sta causando ritardi fino a 15 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10605 (NOVARA 05:48 – PIOLTELLO LIMITO 07:07) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo.

Inoltre c’è da segnalare anche un guasto a un convoglio merci fermo tra MILANO ROGOREDO e LOCATE TRIULZI sono possibili ritardi stimati di circa 60 minuti e variazioni.

Sono in corso le operazioni di recupero del treno, che sarà condotto in deposito per i necessari interventi.