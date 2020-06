Ubriaco e già “daspato” da Gallarate: nei guai un 47enne di Cavaria

Ubriaco, molesto e “daspato” dal Comune di Gallarate: un uomo di 47 anni è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri – mercoledì 3 giugno – in piazza Risorgimento dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza arrivati a supporto di un’ambulanza del 118.

Il mezzo di soccorso era stato chiamato dallo stesso 47enne, apparso fin da subito sotto gli effetti dell’alcool e per questo motivo di difficile gestione da parte dei sanitari. All’arrivo della volante l’uomo si trovava sotto i portici della piazza e stava disturbando gli avventori di alcuni locali pubblici: alla vista dei lampeggianti ha provato ad allontanarsi ma è stato presto fermato e controllato.

L’identificazione non è risultata delle più agevoli, proprio per via dello stato di ubriachezza molesta; gli agenti hanno comunque appurato che l’uomo, residente a Cavaria con Premezzo e già conosciuto alle forze dell’ordine, era stato colpito da un divieto (ancora in vigore) di ritorno sul territorio del Comune di Gallarate risalente al 9 aprile del 2019.

L’uomo è quindi stato denunciato per aver violato la restrizione e colpito da una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico, anche perché ha continuato a molestare le persone circostanti anche durante l’intervento della polizia. Gli operatori del 118 lo hanno successivamente accompagnato in pronto soccorso per le cure del caso.