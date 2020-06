Un carrello della spesa a Varano Borghi basta per aiutare le famiglie in difficoltà

Nel corso degli ultimi mesi è stata la generosità dei clienti del supermercato ad aiutare le persone in difficoltà. Da solo, il carrello solidale posizionato vicino alle casse del punto vendita Tigros di Varano Borghi ha permesso alla Caritas parrocchiale di raccogliere e distribuire tutti i generi alimentari necessari per aiutare le famiglie in difficoltà di tutto il paese.

«Ogni mese – raccontano i volontari della Caritas – consegniamo dodici pacchi alimentari ad alcune famiglie, spesso con bambini, che versano in condizioni difficili. La merce raccolta grazie al carrello solidale nelle ultime settimane ci ha permesso di coprire la quantità necessaria, e parte ne è anche avanzata».

I cinque volontari della Caritas parrocchiale di Varano Borghi da tempo si occupano di confezionare e distribuire i pacchi alimentari alle realtà più povere, ma ultimamente hanno registrato l’arrivo di alcune nuove richieste. Il sospetto è che queste siano dovute alle misure adottate per contenere il Coronavirus.

Sicuramente, però, il Covid-19 ha imposto dei cambiamenti anche nel mondo della solidarietà. «Quello che ci è mancato negli ultimi giorni – spiegano i volontari – è stata la possibilità di abbracciarci con le persone che aiutiamo. Era una bella consuetudine, alla quale purtroppo il Coronavirus ci ha obbligato a rinunciare».

GUARDA TUTTE LE STORIE DEL “CARRELLO SOLIDALE”