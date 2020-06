Da Unicredit 3,5 milioni a Boggi e Brian & Barry

UniCredit ha erogato un finanziamento di 3,5milioni di euro a favore di BBB spa, azienda di Monza proprietaria dei marchi Boggi e Brian&Barry. Una realtà con più di 80 negozi retail sul territorio nazionale e oltre 500 dipendenti. Il finanziamento rientra nel Decreto Liquidità, a seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

La procedura per l’emissione della garanzia è stata completata digitalmente. «Con questo finanziamento – ha dichiarato Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit – vogliamo ulteriormente rafforzare la partnership con BBB spa, che opera con successo in uno dei settori merceologici, quello dell’abbigliamento retail, maggiormente impattati dalle chiusure dovute al coronavirus».

Il fatturato prodotto in Italia da BBB spa rappresenta circa il 50% del totale. Boggi Milano è uno storico marchio milanese fondato nel 1939 e conta 220 negozi in più di 44 Paesi. L’azienda nel 2016 ha creato la Boggi Milano Academy, una vera e propria accademia interna, con l’obiettivo di formare le nuove risorse, ma non solo, ed essere così sempre aggiornati sui cambiamenti in atto nel panorama globale.

Brian&Barry ha un target più giovanile e un Dna distintivo dedicato non soltanto alla moda, ma anche alle novità del mondo high-tech.