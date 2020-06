Varese, forti temporali in arrivo, protezione civile in allerta

Protezione civile regionale in allerta arancio per “moderata criticità“ dovuta alle forti precipitazioni previste per le prossime ore.

Fra le zone in cui il rischio sarà più concreto ci sono anche le Prealpi lombarde nel quadrante relativo alla provincia di Varese.

LA SITUAZIONE – La Lombardia è attualmente interessata da un flusso umido sud-occidentale, con cielo coperto e precipitazioni diffuse su tutta la parte centro-occidentale della regione, in graduale estensione anche ai rilievi alpini e prealpini più orientali.

La saccatura attualmente in progressivo approfondimento sul Sud della Francia traslerà nel tardo pomeriggio di oggi 04/06 verso Est, mentre tra la serata di oggi 04/06 e la notte di domani 05/06 il suo asse, con la componente più fredda in quota, transiterà sul Nord Italia.

Il flusso umido meridionale instabile insiste quindi perla seconda parte della giornata di oggi 04/06, con precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio e in serata in concomitanza con l’avvicinamento e passaggio dell’area depressionaria. Nelle ore pomeridiane le precipitazioni saranno anche a carattere convettivo o temporalesco, sebbene con contenuta probabilità di fulminazione, sui rilievi alpini e prealpini e particolarmente sulla fascia centro-occidentale, mentre tra tardo pomeriggio e in serata anche la pianura sarà interessata da precipitazioni intense a carattere convettivo e di forte rovescio.

Nella notte di venerdì 05/06 le precipitazioni andranno incontro ad attenuazione ed esaurimento a partire dai settori alpini e prealpini centro-occidentali, per effetto di un flusso in quota via via meno umido da Nord, mentre sull’Appennino e sulla parte orientale dei rilievi e della fascia di pianura, saranno possibili deboli precipitazioni che andranno ad attenuarsi ed esaurirsi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio deboli precipitazioni o locali rovesci sui rilievi centro-orientali, ma con bassa probabilità di temporali forti ovunque. Possibii rinforzi di vento in serata su Appennino.

COME PREPARARSI – In conseguenza delle precipitazioni osservate nelle scorse ore, che hanno contribuito ad incrementare il grado di saturazione dei suoli e ad aumentare la vulnerabilità del territorio ai dissesti di tipo idrogeologico; E delle precipitazioni previste in intensificazione nel pomeriggio di oggi 04/06, con possibilità di fenomeni a carattere

di rovescio e/o temporale, localmente anche di forte intensità;

si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare/mantenere una fase operativa minima di ATTENZIONE, cioè di predisporre

il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in particolare nelle aree già colpite dai dissesti dei giorni scorsi, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presìdi territoriali e delle Autorità locali.

Si segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi è attesa nelle zone omogenee con codice GIALLO per rischio temporali forti, non si esclude la possibilità (media-bassa probabilità) di fenomeni, anche di forte intensità e con accumuli di precipitazione abbondanti, nelle zone indicate con codice VERDE per rischio temporali forti.

Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it

PREVISIONI – Secondo il Centro geofisico Prealpino di Varese per venerdì “Nella notte ancora residui rovesci sulla Lombardia Est, poi asciutto e soleggiato su tutta la regione. Ventilato da Nord a metà giornata e nel pomeriggio. Temperature massime in aumento”.

Sabato “Soleggiato al mattino e nel pomeriggio, poi veloce aumento della nuvolosità. In serata e nella notte rovesci e temporali più probabili in montagna. Rari fenomeni sulla pianura. Mite durante il giorno.“

La tendenza sarà per domenica 7 e lunedì 8 giugno: fino a lunedì mattina spesso molto nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni soprattutto su Alpi e Prealpi. In seguito asciutto e soleggiato.