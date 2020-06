Varese – Sacro Monte: il 19 giugno si corre con partenza libera

Si disputerà in modalità “virtual race” la 6a edizione della Varese – Sacro Monte, gara podistica con finalità benefiche organizzata dallo Sci Nordico Varese e in calendario venerdì 19 giugno: il percorso prende il via da Masnago – via Pirandello – e termina ai piedi della celebre statua del Mosé, al termine del viale delle cappelle tanto amato dai varesini.

Le disposizioni in materia di coronavirus non permette né di disputare la classica gara in gruppo né allestire stand o ritrovi di partenza e di arrivo; i partecipanti che desiderano disputare la prova però, possono regolarmente iscriversi versando un’offerta libera attraverso un bonifico bancario destinato direttamente a un’associazione benefica. Si tratta di “Sulle Ali”, una organizzazione di volontariato che opera nell’unità operativa di anestesia, rianimazione e cure palliative (hospice e domiciliare) dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Dopo aver effettuato il bonifico (IBAN: IT54 J030 6909 6061 0000 0017186; intestato a: Associazione sulle Ali O.D.V.; causale: Virutal Race VSM 2020) si può inviare una copia via mail a generale@scinordicovarese.com segnalando importo, nome e cognome. A questi nominativi verrà inviato un pettorale personalizzato da indossare nel corso della prova podistica che – lo ricordiamo – vale anche come 2a edizione della “Camminando con Donatella”.

I partecipanti potranno partire liberamente durante tutta la giornata: il percorso “ufficiale” prevede una distanza di 4,7 chilometri, ma viste le finalità benefiche si può prendere il via anche da un’altra posizione. È consentito correre ma anche camminare o praticare il nordic walking, ovvero l’andatura con i bastoncini che ricorda una sorta di sci di fondo “a secco”. Chi intende entrare a far parte della classifica virtuale della prova deve cronometrare la propria salita (tra mercoledì e venerdì) e inviare una e-mail con il tempo realizzato.