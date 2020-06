Via libera dal Senato, verso il voto al 20 e 21 settembre. Alle urne 11 comuni del Varesotto

Palazzo Madama vota il decreto legge già passato alla Camera e così dà il via libera alle elezioni che si terranno con ogni probabilità il 21 di settembre.

La norma contiene l’estensione del principio dell’accorpamento delle consultazioni ai fini dello svolgimento del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari e viene ridotto il numero minimo di firme necessarie per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni comunali o regionali.

La finestra elettorale prevista va dal 15 settembre al 15 dicembre: spetterà al Governo decidere anche se con ogni probabilità l’esecutivo opterà per la prima data utile quindi 20 e 21 settembre (si voterà anche di lunedì) e ballottaggi per le amministrative per il 4 e 5 ottobre.

Voteranno 1.133 Comuni (6,5 milioni di persone) e 146 centri (18 i capoluoghi di provincia) con popolazione superiore ai 15mila dove la legge prevede il ballottaggio.

In provincia di Varese andranno al voto 11 comuni, sono Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno Mombello, Luino, Origgio, Masciago Primo, Saronno, Somma Lombardo, Lonate Ceppino ai quali si aggiunge nell’Altomilanese Legnano.

Lo stesso lasso di tempo è previsto per il voto referendario per la riduzione dei parlamentari anche s il comitato promotore farà ricorso alla Consulta in quanto contrario al voto in un’unica data – “election day” – mentre sei sono le regioni a statuto ordinario dove si voterà in autunno (Veneto Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e una a statuto speciale (Valle d’Aosta), per complessivi 18 milioni di elettori.