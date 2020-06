Giochi d’acqua e punto ristoro, Villa Toeplitz è pronta per i visitatori

Villa Toeplitz è pronta ad accogliere i suoi visitatori in tutto il suo splendore. Dopo il cantiere per la pulizia e la sistemazione delle fontane, già nella giornata di sabato 20 giugno, in tantissimi stanno visitando il parco che a breve sarà dotato anche di un punto ristoro. Le fontane sono tutte in funzione e le aree gioco per i più piccoli sono tutte accessibili. I primi visitatori stanno rispettando tutti le norme di sicurezza con l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento tra le persone.

