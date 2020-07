Alfieri: «In arrivo ai Comuni 27 milioni di euro per l’emergenza coronovirus»

«Ieri sera, venerdì 24 luglio, il Governo ha dato via libera ad uno stanziamento di oltre 27 milioni di euro per i Comuni della provincia di Varese – annuncia il Senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri – Si tratta della quota di saldo delle risorse stanziate dal Decreto Rilancio ai Comuni per far fronte all’emergenza coronavirus. A maggio in provincia di Varese erano già arrivati i primi 11,5 milioni, ecco ora il saldo finale che sarà accreditato nel prossimi giorni nelle casse dei nostri enti locali.

Le cifre sono importanti – continua Alfieri – si va dai 4.207.000 euro per il Comune di Varese, ai 1.550.000 per il Comune di Saronno, dai 590.000 euro di Somma Lombardo ai 364.000 per Laveno Mombello passando per i 476.000 euro per il Comune di Luino. Grazie a queste risorse, che il Governo è riuscito a mettere a disposizione in tempi brevi, i Comuni avranno la liquidità necessaria per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e otterranno immediato ristoro per le minori entrate causate dall’emergenza sanitaria. Il nostro impegno però non finisce qui – conclude Alfieri – proprio in questi giorni siamo al lavoro per il Decreto rilancio 2 che conterrà ulteriori finanziamenti per gli enti locali».