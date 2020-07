Anna Prandoni in biblioteca col suo nuovo libro “Cucina di resistenza nel tempo sospeso”

La giornalista, scrittrice e divulgatrice enogastronomica Anna Prandoni e la fotografa Gaia Menchicchi saranno le protagoniste dell’incontro letterario in programma mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 nel Giardino della Sala Monaco della Biblioteca Comunale, nell’ambito di “BA Cultura per l’estate”. A cura della libreria “I libri e i giorni”, l’evento vedrà la presentazione del libro di cucina ‘Cucina di resistenza nel tempo sospeso’, edito da APProjects Edizioni.

Questo libro non avrebbe mai visto la luce se un giorno un virus mondiale non avesse costretto a casa una giornalista specializzata in enogastronomia e una fotografa e grafica con la passione per la cucina – si legge nella presentazione – Nasce dall’esigenza di rendere meno monotoni i nostri pasti, per diversificare il menu quotidiano e per offrire a chi si trova costretto a cucinare ogni giorno qualche alternativa gustosa, piacevole e di facile realizzazione. Abbiamo aggiunto le regole per una spesa il più possibile intelligente, una parte introduttiva per organizzarsi al meglio e i saggi consigli di uno chef per non sbagliare neanche un colpo. In un momento complesso e delicato, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa quarantena condivisa un po’ più lieve, facendo quello che sapevamo fare meglio e mettendolo a disposizione di tutti”.

Le autrici avranno modo di approfondire i temi del loro libro con la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli e con la giornalista Simona Carnaghi. Per partecipare (i posti disponibili sono 40) è necessario prenotare sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/113951863090