Approvato all’unanimità in consiglio regionale il rinnovo dei fondi per “stanare” chi abbandona i rifiuti

Negli ultimi anni il problema dell’abbandono dei rifiuti, specialmente in aree isolate nelle periferie delle città e nelle campagne, si è aggravato, ed è fonte di lamentela per amministratori locali e cittadini: lo sversamento di rifiuti e il loro permanere rappresentano un concreto rischio di inquinamento del suolo, i cumuli di rifiuti diventano ricettacolo di animali e pericolo per i cittadini e ledono il decoro urbano delle città e del territorio.

Per questo il consigliere regionale 5Stelle Roberto Cenci, varesino, ha chiesto un nuovo bando destinato ai comuni per l’acquisto di fototrappole: «Il monitoraggio, finalizzato al controllo dello scarico abusivo di rifiuti all’interno dei territori comunali e al rilevamento delle infrazioni a norme di leggi o regolamenti, quando non risulti possibile o si rilevi non efficace con l’applicazione di altri strumenti, deve far ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi; pertanto Regione Lombardia deve sostenere i comuni nell’attivazione di tale monitoraggio e perciò nell’acquisito delle fototrappole» ha scritto nel suo ordine del giorno.

«Numerosi comuni hanno già sperimentato con successo l’utilizzo delle fototrappole e altri hanno partecipato al bando regionale 2020 – ha ricordato – Molti di loro, però, continuano a manifestare l’esigenza di sostegno finanziario per l’acquisto e l’installazione di fototrappole sul loro territorio di competenza. Ogni settimana pervengono richieste di questo tipo, a fronte dell’individuazione di scarico abusivo di rifiuti».

Un problema sentito, e votato favorevolmente da tutti i consiglieri: l’ordine del giorno è infatti passato all’unanimità.