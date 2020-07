Bardello, tolte le barriere architettoniche all’ufficio postale

Da oggi è più semplice accedere all’ufficio postale di via Mazzini 3 a Bardello. Sono stati infatti completati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie alla posa di una pedana utilizzabile senza problemi anche da chi è costretto a muoversi in carrozzina o ai genitori che si spostano con un passeggino.

L’abbattimento delle barriere a Bardello fa parte di un piano di interventi straordinari promosso da Poste Italiane per adeguare la propria rete di strutture in provincia di Varese. «L’installazione – si legge in una nota delle Poste – è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, ribadito dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate».

Il progetto legato ai piccoli comuni (QUI il collegamento sul sito istituzionale) prevede, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione del wi-fi all’interno degli sportelli, il posizionamento di terminali ATM (bancomat), il montaggio di nuove cassette per le lettere, la videosorveglianza degli uffici e altro ancora. L’ufficio postale di Bardello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8:20/13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45.