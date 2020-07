Bazar della droga in casa di una donna di Cassano Magnago, arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Fagnano Olona e del nucleo operativo e radiomobile, reparti entrambi dipendenti dalla compagnia di Busto Arsizio, hanno tratto in arresto una donna 35enne di Cassano Magnago, disoccupata, pregiudicata per spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, fermata durante un normale controllo, è stata trovata in possesso di 4,6 grammi di hashish conservati all’interno di un involucro di cellophane

La perquisizione immediatamente estesa al domicilio della donna consentiva di rinvenire un vero e proprio bazar della droga. I carabinieri hanno sottoposto a sequestri cocaina conservata interno involucro cellophane, una 30ina di grammi di marijuana, altro hashish. A confermare l’ipotesi che si trattasse di una pusher anche la presenza di un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e denaro contante in banconote di piccolo taglio, evidente provento attività spaccio.

La donna arrestata è rimasta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, disposta dall’autorita’ giudiziaria in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.