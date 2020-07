Benvenuta Isabel Rachele!

Nella giornata di lunedì 13 luglio, alle 13 e 30 all’Ospedale Mangiagalli di Milano è nata la figlia della nostra collaboratrice Santina Buscemi e del compagno Massimiliano. La piccola e la mamma stanno bene. Isabel Rachele è nata di 2.860 kg e la mamma poche ore dopo il parto ha mandato alla redazione questa mail:

“Ciao a tutti da Isabel Rachele!

Sono arrivata in questo pazzo mondo alle 13.13, peso 2.860 kg e sto bene…

La mia mamma Santina tutto ok, è solo ancora in osservazione, il papà Massimiliano emozionato e con gli occhietti a forma di cuore. La mia mamma dice che in questi mesi siete stati stupendi con lei, premurosi e attenti, siete veramente una famiglia, non solo un gruppo di lavoro.Per questo grazie di cuore!

“La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà” (Isabel Allende)”.