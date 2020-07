Pubblichiamo un comunicato di alcune associazioni bustocche.

In data 21 luglio, sui muri della nostra città è apparso uno striscione commemorativo, a firma CasaPound, in onore di un’anziana ausiliaria appartenuta alla tristemente famosa Repubblica Sociale di Salò e recentemente deceduta.

La città di Busto Arsizio, Medaglia di Bronzo per la Lotta Resistenziale, condanna in modo esplicito tale atto lesivo del patrimonio democratico e Antifascista dei cittadini bustocchi e bustesi.

Per questo motivo le seguenti organizzazioni culturali, sindacali e politiche, sottoscrittrici del presente comunicato, invitano il Sindaco della nostra città e le pubbliche autorità, le istituzioni, a perseguire a norma di legge l’organizzazione politica promotrice di questa inaccettabile provocazione effettuata contemporaneamente in altrettanti 34 comuni italiani, con lo striscione significativamente posto all’ingresso della città.

Busto Arsizio è una città antifascista e soprattutto non ha dimenticato il suo tributo di sangue per la democrazia e per la libertà del popolo italiano, già annunciato in prima battuta dalla radio locale nel lontano 1945-

Ora e sempre Resistenza.

Comitato Antifascista Busto A., Antifascisti Sempre Busto A., Adl Varese, Cascina Burattana Busto A., Emergency Busto A., Pci sez. Busto A., Ass.ne Il Quadrifoglio