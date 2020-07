Il cantiere di via Giordani chiuderà a fine settembre

Il cronoprogramma sarà rispettato: il cantiere di via Giordani a Varese sarà completato entro fine settembre.

I lavori per la sostituzione del vecchio e stretto ponte, iniziati il 15 gennaio scorso, sono ripresi normalmente dopo la pausa per il lockdown. In questo momento si sta realizzando la gettata del secondo plinto destinato a sorreggere il ponte prefabbricato.

La posa dell’impalco avverrà il primo settembre dopodiché si proseguirà con le opere accessorie per ripristinare tutti i servizi che passano nell’area sottostante, lungo la linea ferroviaria.

Ferrovie Nord assicura che il progetto sta proseguendo come da accordi