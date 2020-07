Cinque cose su Bitcoin Lifestyle di cui nessuno ti ha parlato prima

Uno dei software di trading automatico che si possono utilizzare per investire sulle monete virtuali è Bitcoin Lifestyle. Se vuoi registrarti o comunque ottenere più informazioni in merito ti basta andare sul sito btc-lifestyle.com ; nelle prossime righe, invece, troverai cinque dati che probabilmente non conosci a proposito di questa risorsa.

Che cosa non sai su Bitcoin Lifestyle

Bitcoin Lifestyle è uno degli algoritmi di trading più accurati che si possano trovare sul mercato, visto che garantisce un livello di precisione che supera il 99%. Il rischio di perdita è ridotto al minimo. Bitcoin Lifestyle si può utilizzare gratuitamente: non è richiesto alcun pagamento per la sua fruizione e al tempo stesso non si applicano commissioni sui profitti che si ottengono grazie al trading. Insomma, tutto quello che si ricava può essere prelevato. Bitcoin Lifestyle si basa su un algoritmo all’avanguardia che rende questo software automatico un vero punto di riferimento anche per i trader professionisti. Si può guadagnare a qualsiasi ora del giorno e della notte, perfino mentre si dorme: proprio perché gli investimenti vengono stabiliti dall’algoritmo, non è necessario essere fisicamente presenti al computer. Come funziona Bitcoin Lifestyle? Semplice: lavora grazie agli storici e alle informazioni relative ai trend di mercato, in modo da generare segnali di trading accurati.

Questo è quanto sostengono le risorse che si trovano online, ovviamente è bene investire facendo molta attenzione, i pareri sui software di trading automatico sono discordanti e qualcuno arriva anche a parlare di sistemi illeciti.

Il mondo dei bitcoin

Con l’aiuto di Bitcoin Lifestyle, pertanto, si ha l’opportunità di trasformare i bitcoin in uno strumento per arricchirsi. Questa valuta digitale è spesso finita nel mirino degli addetti ai lavori soprattutto perché agli inizi non ne erano chiare le caratteristiche. Ora però lo scenario è decisamente mutato, e si è capito che i bitcoin sono più somiglianti ai soldi contanti di quel che si potesse immaginare. La sola differenza sta nel fatto che le valute virtuali non sono realizzate in metallo o in carta, ma per il resto il bitcoin è un sistema di pagamento comodo e sicuro.

Come e dove usare i bitcoin

Non è un caso che i bitcoin possano essere impiegati per i pagamenti non solo negli e-commerce, ma anche nei punti vendita fisici. Sempre più negozi tradizionali, infatti, mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di pagare con i bitcoin o con altre monete virtuali, proprio come succede con le carte di debito e con le carte di credito che si usano grazie ai POS. A mano a mano che il tempo passa, la diffidenza nei confronti del bitcoin svanisce, e anche i mezzi di comunicazione adottano un atteggiamento meno freddo e distaccato.

La crittografia e i bitcoin

Si parla delle valute digitali facendo riferimento alle monete matematiche, anche per indicare che esse funzionano grazie alle tecniche crittografiche più all’avanguardia. Lo scopo è doppio: da un lato c’è la necessità di aumentare il livello di sicurezza delle transazioni, mentre dall’altro lato l’esigenza è quella di regolare il mining, vale a dire la creazione di nuova moneta, con la massima precisione. Il meccanismo di crittografia su cui si fonda il bitcoin fa sì che esso non possa essere falsificato e al tempo stesso garantisce che lo si possa spendere in maniera sicura.

Il bitcoin non è una moneta per criminali

A questo punto si sarà capito che il bitcoin non è una valuta digitale per i criminali: è vero che viene usato in contesti borderline, ma anche gli euro sono utilizzati dai mafiosi e da chi spaccia droga, no? Insomma, una valuta digitale non è certo meno legale del denaro contante, anche perché in entrambi i casi i pagamenti che si effettuano non sono tracciati. Grazie a Bitcoin Lifestyle, poi, si può entrare nel mercato del trading, che a sua volta è regolamentato in modo molto preciso e rigoroso: le quotazioni delle valute digitali, così come quelle delle monete tradizionali, sono soggette a oscillazioni che dipendono dai mercati e che sono sotto gli occhi di tutto il mondo.