Coraggio, segreti e amicizia da mettere in valigia

Avete preparato la valigia per andare al mare?

Controlliamo insieme. Dentifricio, spazzolino, pigiama, magliette a maniche corte, pantaloncini, costume da bagno, crema solare. Cosa manca? Un libro! Non sapete quale scegliere? Non c’è problema. Vi aiuto io.

Lupo sabbioso, l’incontro

Oggi per voi piccoli ho scelto “Lupo sabbioso, l’incontro” di Asa Lind. Lo ha pubblicato Bohem press Ital

ia nel lontano 2009 ma rimane uno dei miei libri preferiti.

È la storia di Zackarina che abita con mamma e papà in una casa isolata sul mare. Il posto è splendido ma senza amici non ci si diverte moltissimo.

Per fortuna arriva Lupo Sabbioso e la vita della piccola Zackarina si trasforma: grazie alla forza dell’ironia del suo nuovo amico vincerà le sue paure affrontando con coraggio le difficoltà legate alla crescita.

La storia di un’amicizia e dell’accettazione del diverso.

Lupo Sabbioso

di Asa Lind

Bohem press Italia editore – € 15,50

L’estate di Sunny

Passiamo ora a voi ragazzi, che non avete voglia di annoiarvi ma solo di rigenerarvi in vista di settembre ho scelto “L’estate di Sunny” di Jennifer e Mattew Holm.

Una graphic novel che racconta la storia di Sunny che passerà l’estate dal nonno in Florida.

Insieme all’amico Buzz vivrà mirabolanti avventure. Ma come mai Sunny è stata mandata dal nonno per l’estate?

Il segreto è doloroso ma va affrontato, come tutti gli ostacoli che capitano nella vita.