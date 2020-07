Dora Ayala presenta Apnea allo Spazio Farioli

Quinto appuntamento dell’iniziativa “I doni della quarantena”, l’esposizione in vetrina di opere e installazioni realizzati da differenti artisti durante il recente lockdown.

Da sabato 25 luglio la vetrina dell’Associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli di via Silvio Pellico a Busto Arsizio, sarà dedicata all’opera “Apnea” di Dora Ayala

“Nel mio lavoro – spiega l’artista – narro, attraverso diversi scatti fotografici e l’elaborazione di un collage, quanto attorno a Noi e dentro di Noi possa accumularsi di superfluo, l’azione del consumare e accumulare diventa quasi spasmodica. I “rifiuti” che assalgono e invadono: “Come tenere il buono? Come smaltire il cattivo?” Quanto è difficile discernere per l’essere umano. Immagina un contenitore colmo fino all’orlo… Noi siamo contenitore e l’azione del compiere la nostra vita ci induce inevitabilmente a “riempire” e “svuotare”, così come il nostro corpo, così come la nostra mente, ed è continuo fluire. Ci sono circostanze in cui quest’ultimo passaggio viene come occluso e ciò che entra dentro di noi permane: “Saturi proseguiamo come trottole impazzite, la mente cerca respiro, come l’anima…”.

L’opera “Apnea”, (tecnica mista su collage) è visibile sino al 7 agosto.

L’iniziativa “I doni della quarantena” è nata in un momento che ancora resta di grande incertezza. Si è pensato di continuare a trasmettere i valori dell’arte trasformando la vetrina in una sorta di Micro Museo sempre visitabile perché aperto sulla Città, destinato a chi cerca un incontro con l’arte e a chi passa casualmente per strada.

Ogni quindici giorni si alternano installazioni di artisti e opere a cura di Filobus (laboratori permanenti di arti tessili dell’associazione) . Ognuno racconta e si racconta.

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio – T. 348 7224557

www.farioliarte.it