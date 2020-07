Droga nei boschi, premiati i carabinieri di Luino

Si è tenuta ieri mattina, alla presenza delle più alte cariche provinciali, una cerimonia presso la Caserma “Salvo D’Acquisto”, sede del comando compagnia Carabinieri di Luino, nel corso della quale sono stati consegnati gli encomi al personale del Nucleo Operativo e

Radiomobile che tra il 2017 ed il 2019 ha condotto un’articolata indagine al termine della quale è stata sgominata una organizzazione responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti in zona boschiva.

Per l’occasione erano presenti, il prefetto di Varese Dario Caputo, accompagnato dal capo di gabinetto della Prefettura, Davide Garra, il Questore di Varese, Giovanni Pepè, i comandanti provinciali dei carabinieri (colonnello Claudio Cappello) e della Guardia di

Finanza (generale Marco Lainati), oltre al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, a significare l’importanza dell’indagine coordinata in piena sinergia dall’Autorità Giudiziaria.

Il 20 febbraio dell’anno scorso, infatti, i militari della compagnia carabinieri di Luino, con il supporto del Nucleo Cinofili e del 2° Nucleo Elicotteri entrambi di Orio al Serio, della Compagnia Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri di Milano ed i militari del 10°

Reggimento Genio Guastatori di Cremona per le perquisizioni nei boschi volte alla ricerca delle armi nascoste, hanno dato vita ad una vasta operazione in molti comuni dell’alto Varesotto, oltre che nelle province di Biella e Como, arrestando 14 persone, per lo più di origine nordafricana ed italiani residenti in zona ed eseguendo 5 obblighi di dimora nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad accogliere le più altre autorità provinciali, il sindaco di Luino, avvocato Andrea Pellicini e l’assessore al territorio e all’ambiente Alessandra Miglio, che hanno partecipato al momento celebrativo. Il capitano Alessandro Volpini, comandante della Compagnia, ha dato lettura degli encomi semplici da parte del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, il Generale di Divisione, Antonio De Vita, con la seguente motivazione:

“ADDETTO AL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA, EVIDENZIANDO SPICCATA PROFESSIONALITÀ E PERSEVERANTE IMPEGNO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A UN’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE DI SERVIZIO CONSENTIVA DI TRARRE IN ARRESTO IN FLAGRANZA O IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI

RESTRITTIVI, 14 MALVIVENTI, SOTTOPORRE ALL’OBBLIGO DI DIMORA 5 CORREI, NONCHÉ DI SEQUESTRARE UN SIGNIFICATIVO QUANTITATIVO DI DROGA, ARMI E BENI MOBILI E IMMOBILI PROVENTO DELL’ATTIVITÀ ILLECITA – provincia di Varese,

aprile 2017 – febbraio 2019”.

I militari encomiati sono stati: il luogotenente Marco Cariola, comandante del Nucleo Operativo, il Luogotenente Francesco Cesare, comandante dell’aliquota radiomobile, il Maresciallo maggiore Francesco Urciuoli, il Brigadiere capo Francesco Costa, l’Appuntato Scelto Davide Soldo ed il carabiniere Giovanni Cantalupo della stazione di Marchirolo.

Il momento celebrativo è stato allietato altresì dalla presenza dei familiari dei militari con i quali, pur nell’assoluto rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, hanno potuto condividere un sentito momento celebrativo e di gratificazione professionale.