È Sabrina Banfi la candidata sindaca di Origgio democratica. La conferma ufficiale è arrivata nel pomeriggio di lunedì 27 luglio. Riportiamo di seguito il comunicato stampa del gruppo.

Un futuro comune nel Comune del futuro: è lo slogan che Origgio Democratica ha scelto per la campagna elettorale delle elezioni amministrative 2020. Un gioco di parole che descrive un progetto ambizioso ed estremamente impegnativo: il futuro non può essere progettato in maniera individualistica, perché nulla di ciò che succede nel mondo può esserci indifferente.

Un progetto che guarda ad Origgio come ad un paese integrato in un territorio più vasto, le cui scelte diventano rilevanti oltre i confini comunali.

Una presentazione che vuol essere diversa dai soliti slogan elettorali: chi non metterebbe nel proprio programma l’attenzione per i cittadini, per i suoi bisogni, l’intenzione di rendere il Comune migliore, puntando su valori come preparazione, coinvolgimento e trasparenza? La questione fondamentale è come passare dalle enunciazioni di programma alle realizzazioni, avendo una visione d’insieme del paese futuro che tenga conto delle necessità dei cittadini.

Origgio Democratica ritiene che siano numerosi i segnali che dimostrano il bisogno di attuare un drastico cambiamento di rotta: l’emergenza climatica, e tutto ciò che ad essa si correla, non è un’eco lontana, mentre la situazione pandemica che ci ha travolti, ha mostrato brutalmente le lacune delle amministrazioni nel prendersi cura e nel perseguire il raggiungimento di migliori condizioni di vita delle persone, soprattutto se in condizioni di fragilità.

Il programma si consolida intorno ai valori portanti del gruppo, che hanno già caratterizzato le proposte delle elezioni amministrative del 2015. L’esperienza maturata in questi cinque anni di lavoro in Consiglio Comunale, ha arricchito e integrato le idee fondamentali su cui si basa Origgio Democratica: un paese vivibile, equo e accogliente, in cui i cittadini possano essere parte attiva di un progetto di cambiamento e di sviluppo eco-sostenibile. Le indicazioni dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, una chiamata all’azione rivolta a ogni persona di ogni nazione al mondo, che mira a promuovere la prosperità rispettando il Pianeta, sono per il gruppo di lavoro una fonte di ispirazione: integrazione, lotta alla povertà e contrasto al cambiamento climatico non sono ideali astratti, lontani dai cittadini, bensì non possono prescindere dai piani elaborati dai governi locali, in un quadro più ampio che promuove la collaborazione e la condivisione di competenze.

La candidata sindaca del Comune del futuro, quindi, per Origgio Democratica, non può che essere Sabrina Banfi, le cui competenze sono state ampiamente dimostrate in Consiglio Comunale, al fianco di Domenico Ambrosini, sostenuta da una squadra unita, determinata ad essere interlocutore propositivo e attivo per Origgio.

La candidata sindaca può essere contattata al seguente indirizzo email: sabrina.banfi.2020@gmail.com.