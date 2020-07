Fondi regionali per il commercio della Valle Olona: ecco come richiedere il contributo

Il bando regionale da 22,5 milioni di euro a favore del Distretti del commercio mette a disposizione fondi per dare il la alla ricostruzione dell’economia dei territori. Un contributo concreto che per la zona della Valle Olona è di 100mila euro, a disposizione delle singole attività commerciali, turistiche, di svago, di servizi alla persona, di ristorazione e somministrazione.

Soprattutto a queste realtà è rivolto il webinar gratuito di un’ora, in programma lunedì 27 luglio alle 13. Lo scopo di Confcommercio Ascom, del Distretto del Medio Olona e delle cinque amministrazioni dei Comuni che ne fanno parte (Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona) è illustrare le opportunità e le caratteristiche del bando, oltre a rispondere ad eventuali domande e a sciogliere eventuali dubbi.

Bando “alla mano”, le imprese possono richiedere un co-finanziamento a fondo perduto per le proprie iniziative di miglioramento o abbellimento delle proprie attività, oppure per gli adeguamenti e gli investimenti che si stanno rendendo necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per adeguare

le procedure di sicurezza, a tutela di clienti e collaboratori. Per partecipare al webinar proposto sulla piattaforma ZOOM è sufficiente iscriversi al seguente link: https://bit.ly/MedioOlona