A Gallarate le bottiglie di plastica usate si trasformano in panchine

Le prime sono state posate al parco di viale Milano: sono le nuove panchine in plastica riciclata installate dal Comune di Gallarate insieme ad Aemme Linea Ambiente, il gestore della raccolta rifiuti.

«Panchine a km zero, con materiale prodotto sul territorio (a Fagnano) e utilizzando plastica riciclata di provenienza gallaratese» dice entusiasta l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech, presente alla “posa” della prima panchina.

Al di là della particolarità del nuovo materiale, l”intervento migliora anche le condizioni del parco di via Milano, dove le panchine in legno erano in alcuni casi ormai molto degradate, al pari che in tanti altri spazi verdi di Gallarate, da quelli principali (come Parco Bassetti) a quelli più piccoli.

Tornando alle nuove panchine, sono realizzate con un estruso di un granulo composito WPC (wood plastic composite), composto all’80% di PVC riciclato, al 19% di farina di faggio e per l’1% di additivi-coloranti: composizione che consente alta resistenza, buon peso specifico (0,8 chili per ogni dm3), resistenza al calore diretto.