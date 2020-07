Il Gatto con gli stivali torna in scena

Nella drammatizzazione di Progetto Zattera Teatro, la favola classica di Perrault “Il gatto con gli stivali” è raccontata a due voci e diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco.

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 30 luglio 2020 alle ore 20.30 al Bakery Street per una serata a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionesociale@libero.it, avendo cura di specificare nella email nome e cognome di ogni persona partecipante.

Il Bakery Street è in via Mazzel 53, a Cassano Magnago.