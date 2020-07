Gli educatori ai bambini delle elementari: “Sempre nei nostri cuori”

Riceviamo, e pubblichiamo di seguito, la lettera scritta dagli educatori attivi nelle scuole elementari di Varese per salutare i bambini alla fine di un anno scolastico particolarissimo, nella speranza di potersi raccontare a settembre, di persona, come ciascuno ha vissuto le vacanze. Con un pensiero particolare ai ragazzi di quinta che, finita l’estate, inizieranno un nuovo percorso alle scuole medie. “Pensiamo che sia utile non solo per i bambini delle scuole in cui lavoriamo, ma anche per tutti gli altri piccoli studenti che hanno vissuto la stessa situazione“, scrivono gli educatori delle scuole Pascoli, Fermi, Galilei, Settembrini, Carducci, Canetta, Bosco-Canziani.

Cari bambini delle scuole elementari,

l’anno scolastico che si è da poco concluso è stato insolito. Le attività che stavamo svolgendo insieme, con passione e impegno, si sono interrotte da un giorno all’altro a causa di un’emergenza che nessuno di noi si aspettava. Siamo stati costretti a separarci improvvisamente, rendendo così difficile la possibilità di comunicare tra noi. Siete sempre stati comunque presenti nei nostri pensieri, nonostante tutto questo.

Ci auguriamo che a settembre, quando inizierà il nuovo anno scolastico, potremo ritrovarci, ricordando tutte le cose belle che abbiamo vissuto. Siamo pronti, e non vediamo l’ora, di ripartire di nuovo insieme con passione ed entusiasmo. Siamo certi che in questi ultimi mesi avete passato dei momenti piacevoli con la vostra famiglia, dedicandovi alle vostre attività preferite. Non è stato possibile, in questi lunghe settimane, giocare con i propri amici e nemmeno noi abbiamo potuto divertirci con voi, ma speriamo che da settembre si possa tornare a ridere e a chiacchierare insieme. Abbiamo capito quanto le vostre voci e le vostre risate siano per noi importanti e quanto rendano magico l’ambiente scolastico; abbiamo riscontrato quanto per voi fosse importante condividere i vostri valori e le vostre passioni. Di tutto questo sentiamo nostalgia.

Vogliamo dedicare un pensiero speciale ai bambini di quinta che, a settembre, inizieranno un nuovo viaggio in nuove scuole e con nuovi compagni. In questo nuovo cammino, siate sempre curiosi di imparare e non dimenticate mai quell’entusiasmo che permette di affrontare il futuro con la giusta carica. Ci teniamo a farvi sapere che, nei momenti in cui vi troverete in difficoltà, noi saremo sempre pronti ad accogliervi e supportarvi. Sono tante le cose che ancora vorremo scrivervi, ma confidiamo di poterle condividere con voi a voce a settembre.

Vi siamo vicini e siete sempre nei nostri cuori.

Con affetto,

gli educatori

Alessia Cattaneo, Alice Miotto, Anna, Aurora, Camilla, Debora, Elisa, Emanuela Gentile, Emilia, Federica Gravina, Giulia, Giulia Tiziani, Greta, Greta Ruta, Ilaria Raso, Katia, Laura, Lorenzo, Martina Dalla Valeria, Matteo Perri, Melissa, Michela, Noemi Pisanello, Pamela, Serena.