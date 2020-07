Iphone ricondizionati: un doppio risparmio per te e per l’ambiente

Una buona notizia per gli appassionati di tecnologia: risparmiare senza rinunciare alla qualità e alle ultime uscite è possibile e oggi spieghiamo il perché. Il progresso tecnologico corre velocissimo e ogni nuova uscita, come nel caso degli iPhone, è contraddistinta da un clima di grande aspettativa e di entusiasmo. Com’è noto i dispositivi a marchio Apple non sono tra i più economici sul mercato e, quindi, per poterli acquistare, bisogna mettere in conto una spesa non proprio alla portata di tutti. In realtà è possibile risparmiare fino al 70% scegliendo i dispositivi ricondizionati che hanno uguale valore e funzionalità di quelli nuovi ma, semplicemente, sono stati usati e poi ripristinati sapientemente per un nuovo utilizzatore.

Ecco perché sono convenienti

La qualità dei dispositivi ricondizionati, a differenza di quelli di seconda mano, è garantita da una serie di condizioni. In primo luogo devi considerare che sono trattati da professionisti certificati per i quali ottieni vantaggiose garanzie di durata che si estendono dai sei ai trentasei mesi. Inoltre ottieni un risparmio economico molto conveniente sul prezzo d’acquisto e, contemporaneamente, contribuisci ad inquinare meno. Difatti i dispositivi ricondizionati producono meno inquinamento e contribuiscono a ridurre l’impiego di materie prime utilizzate per la produzione e, quindi anche le emissioni di anidride carbonica. Con un colpo solo, quindi, ti assicuri un grande risparmio per te e per il pianeta senza mai rinunciare alla qualità.

La convenienza degli smartphone ricondizionati

Nello specifico il mercato del ricondizionato gode di grande fortuna per quei dispositivi che solitamente sono molto costosi e il cui prezzo si aggira sui mille euro e più come gli iPhone. Con questo sistema puoi acquistare un dispositivo firmato Apple ad un prezzo molto più accessibile e come se fosse nuovo. Un esempio? L’iPhone X Ricondizionato è uno tra i modelli più recenti che gode ancora oggi di un grandissimo successo per le sue qualità. Lo stesso vale per l’iPhone XS Ricondizionato, le cui qualità lo rendono uno dei più ricercati sul mercato. Quale scegliere tra i due?

Eccoti un piccolo confronto per scegliere

Gli schermi di questi due dispositivi, che a primo impatto potrebbero sembrare quasi identici tra loro, sono in realtà molto differenti. L’iPhone XR, per esempio, dispone di uno schermo Liquid Retina HD LCD Multi-touch da 6,1 pollici. L’XS, invece, ha uno schermo OLED multi-touch da 5,8 pollici HDR ed è dotato di 3D TOUCH. Anche le dimensioni si assomigliano ma non sono le medesime. Nell’iPhone XR hai un corpo più grande e più pesante pari a 194 grammi. L’iPhone XS ha un design compatto e più leggero e pesa appena 177 grammi. Anche materiali e spessore delle cornici sono differenti perché entrambi hanno il retro realizzato in vetro ma le restanti componenti variano. L’XR ha una cornice in alluminio mentre l’XS è di acciaio inox. Infine segnaliamo piccole differenze anche rispetto all’autonomia e all’alimentazione. L’XS h dura 2,5 ore in più rispetto all’8Plus mentre l’XR ha un’autonomia aggiuntiva di un’ora in meno. Entrambi sono dotati di batterie a ioni di litio con carica rapida ma la durata di autonomia è di 12 ore per l’XR e di 15 per l’XS.