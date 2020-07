KIA Niro, perfetta per la famiglia: anche usata

Tra le vetture che negli ultimi mesi hanno goduto di un ampio successo, KIA Niro è fortemente rappresentata. Si tratta di un SUV di medie dimensioni, con un bagagliaio a prova di famiglia. In più è disponibile con motorizzazione ibrida e cambio automatico: perfetto per chi usa la macchina anche per lunghi viaggi. L’opzione migliore consiste nel trovarla tra le vetture di seconda mano, con un forte sconto sul prezzo di listino.

La KIA Niro a km 0

Anche dopo il Covid-19

Scegliere l’elettrico per la famiglia

Trovare una concessionaria di auto usate che offre una KIA Niro a km zero è un’opportunità da non perdere, soprattutto per chi sta cercando una vettura per tutta la famiglia. Stiamo parlando infatti di un modello crossover ibrido, che permette di avere a disposizione un motore meno inquinante rispetto agli altri, un bagagliaio capiente e tanto posto nell’abitacolo. Emissioni abbassate sulla nuova KIA Niro, grazie alla presenza di un motore elettrico, che funziona da supporto a quello termico. I risultati si sentono soprattutto quando si impara ad utilizzare queste vetture nel modo corretto, portando i consumi al minimo possibile. Oltre a questo ricordiamo che stiamo parlando di un’auto perfetta in ogni situazione; agile nei percorsi cittadini, la KIA Niro è ideale anche per i lunghi viaggi, grazie al comfort interno e ai tanti piccoli gadget disponibili, dallo schermo a 7 pollici fino alla retrocamera.

Scegliere un’auto usata

Cosa offrono le concessionarie

Perché preferire l’usato

Sono numerosi gli italiani che in passato hanno preferito un’auto usata. Si tratta infatti di un’opportunità unica e particolarmente vantaggiosa, soprattutto quando si trova una KIA Niro a km 0. In pratica si tratta di vetture che sono già state immatricolate, ma che non hanno mai circolato su strada. Il fatto di avere già un “proprietario” ne abbassa in modo evidente il costo proposto, solitamente dal 10 al 15% rispetto al prezzo di listino. Ma stiamo comunque parlando di auto che non hanno mai fatto neppure un km, quindi in perfetto stato di conservazione. In più in questo caso stiamo parlando di una vettura ibrida; trovarla con uno sconto del 10%, o anche di più, avvicina molte famiglie al mondo dell’ibrido elettrico/benzina. Proprio il prezzo infatti è uno dei principali scogli che sta fermando molti italiani dal prediligere questo tipo di vetture.

Igienizzare un’auto usata

Non solo per le km 0

Meglio verificare in anticipo

A causa della pandemia, che in effetti è ancora in atto in Europa, è importante verificare che la vettura che si decide di scegliere, o anche solo di testare dal concessionario, sia stata igienizzata. Si tratta in pratica di pulire in modo accurato tutte le superfici, esterne ma soprattutto interne, in modo da rimuovere qualsiasi tipologia di virus, batteri e impurità che potrebbero esservisi appoggiati. In questo modo si garantisce al cliente di offrire un prodotto sicuro sotto tutti i punti di vista. Del resto quando si guarda un’auto usata non si può mai sapere quale sia stato l’utilizzo che ne è stato fatto. Per quanto ne sa il cliente potrebbero esserci salite decine di persone fino a pochi giorni prima.