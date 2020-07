La fabbrica simulata della Liuc rispetta il distanziamento sociale

Alla Liuc esiste una fabbrica simulata (i-FAB) in cui si assemblano e disassemblano calcio balilla per trasmettere agli studenti i concetti del Lean e Industry 4.0 e imparare a migliorare le performance operative di un’azienda.

Anche in questo momento, nel rispetto del protocollo anticontagio, i- FAB sarà a disposizione degli studenti. In i-FAB è stato, infatti, rivisto il layout per garantire il distanziamento sociale e gli operatori hanno a disposizione strumenti che avvertono immediatamente se si oltrepassasse la giusta distanza l’uno dall’altro. Molte esercitazioni potranno, inoltre, essere fruite anche a distanza. In allegato il comunicato stampa con ogni dettaglio e una dichiarazione del direttore dell’i-FAB professor Tommaso Rossi.