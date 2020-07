La nuova serie di mobili per lavabi Diva

Con la nuova serie di mobili per lavabo Diva by Scarabeo si arricchisce una collezione prestigiosa di arredo bagno moderno progettata per regalare all’ambiente un look unico ed esclusivo, unito ad una praticità straordinaria. Forme perfette, anime sottili e dimensioni generose sono spesso le caratteristiche che vengono sprigionate dai lavabi delle tante collezioni firmate Scarabeo. La nuova serie di mobili progettata per ospitarli è perfetta per esaltarne al massimo le forme e metterne in risalto tutto il fascino.

I mobili per lavabo Diva sono la risposta concreta alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di oggetti capaci di regalare ambienti unici ed esclusivi, uniti alla funzionalità di utilissimi contenitori, come le cassettiere collocate sotto al piano che ospita il lavello. Praticità ed eleganza trovano così un connubio perfetto in questa collezione di mobili lavabo tutta da scoprire.

Diva: il mobile per lavabo in tre varianti di colore

Per poter rispondere ad ogni esigenza di stile e rivelarsi sempre il mobile per lavabo ideale da inserire in ogni contesto, Diva viene proposto in tre diverse varianti di colore:

grigio

tortora

nero opaco

Per aumentarne la funzionalità la serie Diva viene proposta con mensole e cassetti in pregiatissimo legno.

Le finiture in legno sono disponibili nelle varianti: Cesio verde, Alpaca, Macassar, Rovere Brizzolando e Rovere Nodato.” Scusami ancora mi era sembrato di capire che poteva avere anche delle mensole in ceramica smaltata, devo aver fatto confusione

Grazie ad una varietà così ampia di proposte il mobile per lavabo Diva è considerato una praticissima soluzione salvaspazio perfetta anche per il bagno di piccole dimensioni, capace di rispondere in maniera ottimale alle esigenze del vivere quotidiano, ed offrire una personalizzazione unica grazie alla possibilità di realizzare centinaia di combinazioni esclusive.

Disponibile nelle misure 50 cm e 70 cm, Diva è un sistema che coniuga alla perfezione design e funzionalità, andando ad interpretare con i suoi accessori eleganti le esigenze di tutta la famiglia.

Diva: l’arredo bagno pensato per attirare l’attenzione

Con la sua struttura tubolare in metallo DIVA è progettato per catturare l’attenzione sulla sua eleganza essenziale. Un lavabo importante come quello della collezione Moon trova in questo mobile la sua collocazione ideale, grazie alle linee che sembrano essere state create apposta per accoglierlo con carattere e personalità.

In questo mobile per lavabo niente è lasciato al caso ed ogni singolo particolare sprigiona quel fascino e quel design particolare che hanno reso famoso il Made in Italy in tutto il mondo. Progettazioni accurate, materie prime di ottima qualità e lavorazioni accurate sono gli ingredienti principali che da sempre caratterizzano ogni produzione firmata Scarabeo Ceramiche, e sono quegli stessi ingredienti che rendono questo mobile porta lavabo un oggetto destinato a far bella mostra di se nel bagno dallo stile ricercato per tantissimi anni.

Il segreto della sua funzionalità è tutto racchiuso in quelle soluzioni contenitive che gli permettono di offrire la massima praticità, mentre il segreto del successo del mobile porta lavabo Diva è racchiuso in un design che, grazie a processi di lavorazione con macchinari tecnologicamente avanzati ed alla cura artigianale messa in ogni procedimento, riesce a portare nella stanza da bagno un oggetto in grado di resistere anche ai livelli di umidità elevati senza perdere la sua originaria bellezza.

In un mobile dal fascino esclusivo trovano posto molteplici qualità tutte da scoprire: mentre nella parte superiore trova spazio il lavabo della Collezione Moon, disegnato da un sottilissimo foglio ceramico che sembra rappresentare la sfida estrema verso l’impossibile, nella parte sottostante trova spazio un elegante ripiano pensato per ospitare gli oggetti ed i soprammobili più preziosi. Sono queste le caratteristiche che consentono a questo mobile per lavabo di collocarsi nella stanza da bagno da autentico protagonista, proprio come solo una vera diva può fare.” Ecco la parte corretta “In un mobile dal fascino esclusivo trovano posto molteplici qualità tutte da scoprire: mentre nella parte superiore trova spazio il lavabo, nella parte sottostante un elegante ripiano è progettato per ospitare gli oggetti ed i soprammobili più preziosi. Con queste caratteristiche il mobile per lavabo Diva si colloca nella stanza da bagno da autentico protagonista, proprio come solo una vera diva può fare.